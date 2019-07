341 jaar celstraf voor man die zijn kinderen dwong tot seks met hem, zijn vrouw, ex-vrouw en hond

Christopher Sena uit Las Vegas, VS, werd in mei veroordeeld tot een gevangenisstraf van 341 jaar.



Sena heeft 12 jaren lang zijn kinderen gedwongen tot het hebben van seks met hem, zijn vrouw, ex-vrouw en de familiehond.



De zaak kwam in 2014 aan het licht na een onderzoek van een SWAT-team in zijn trailer.



De twee vrouwen kregen elk tien jaar, omdat ze meededen en nooit aangifte deden tegen de man.



“Hij deed dit uit pure lust. Enkel alleen om zijn ziekelijke begeerte te bevredigen. Hij dacht niet aan het welzijn van de kinderen, maar aan zichzelf. Dit is een gruwelijke wijze van misbruik”, werd in de rechtszaal aangehaald.

In Nederland zou hij bij goed gedrag na 227 jaar en 4 maanden vrij komen.

@venzje : Natuurlijk. Levenslang is onmenselijk, en op deze manier heeft hij nog wat om naar uit te kijken

