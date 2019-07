Familie staakt door identificatiefout politie behandeling van onbekende stervende man

Een Amerikaanse familie heeft na een verkeerde identificatie door de politie de behandeling van een zwaar gewonde man laten stopzetten die naderhand helemaal geen familielid bleek te zijn. Ze kwamen daar pas achter toen Alfonso Bennett - de man in kwestie - een paar dagen na zijn ‘overlijden’ plotseling kwam opdagen op een barbecue. De dode man is, zo bleek later, de al langer vermiste Elisha Brittman. ,,We hebben de stekker dus uit een onbekende laten trekken.”



De families Bennett en Brittman hebben deze week de politie van Chicago en een ziekenhuis aldaar aangeklaagd vanwege de persoonswisseling. Ze verwijten de Chicago Police Department en het Mercy Hospital ‘grove nalatigheid en het veroorzaken van grote persoonlijke trauma's’. De aangeklaagde partijen hebben nog niet gereageerd op de beschuldigingen.



De verwarring ontstond toen de politie in april dit jaar een zwaargewonde en bewusteloze man onder een auto in Chicago vond. Hij werd een paar weken later geïdentificeerd als Alfonso Bennett, waarna de politie Rosie Brooks (zijn ‘zus’) belde om te vertellen dat haar ‘broer’ op de intensive care voor zijn leven aan het vechten was. Volgens Rosie vertelde de politie dat ze een oudere mugshot (een politiefoto die na een aanhouding wordt gemaakt, red.) hadden gebruikt voor de identificatie. Minder dan een week later kreeg Rosie een telefoontje van het ziekenhuis dat Alfonso niet meer te redden was. ,,Vervolgens gaven we korte tijd later toestemming de behandeling te staken, waarna de man waarvan ik dacht dat het mijn broer was op 23 mei stierf.”



Een paar dagen voor de begrafenis van Alfonso Bennett meldde hij zich echter springlevend bij een familiebarbecue. Rosie: ,,De uitvaartondernemer belde vervolgens de politie met de mededeling dat ze zeer waarschijnlijk een gigantische fout hadden gemaakt.” Nadat vingerafdrukken waren genomen, kwam de spreekwoordelijk aap uit de mouw. Het stoffelijk overschot bleek niet van Alfonso maar van ene Elisha Brittman die al geruime tijd vermist werd.



Zíjn familie - en dus niet de familie Bennett - had natuurlijk liever over de laatste levensmomenten van Elisha willen beslissen. ,,Nu heeft per ongeluk een andere familie dat gedaan”, briest één van zijn nabestaanden in Amerikaanse media. ,,We hadden hem graag willen bijstaan, maar dat is door deze fout nooit realiteit geworden. Elisha stierf nu helemaal alleen. Dat gun je niemand.”



De gedupeerde families hebben inmiddels een advocaat in de arm genomen. Ze eisen dat de politie en het ziekenhuis hun fout erkennen en willen een schadevergoeding die het geestelijke leed zou kunnen verzachten. Rosie Bennett: ,,De politie heeft een gigablunder gemaakt en het ziekenhuis heeft vervolgens klakkeloos aangenomen dat de patiënt inderdaad Alfonso Bennett heette.”



Onduidelijk is vooralsnog wat Elisha Brittman (de echte dode) precies is overkomen voordat hij door de politie werd gevonden. Alfonso Bennett, die een beetje op Brittman lijkt, is zich van geen kwaad bewust. Hij heeft wel vaker een tijd geen contact met familieleden.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: