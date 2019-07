Engelse politie vindt wietplantage in voormalig politiebureau

De politie van Failsworth, vlakbij Manchester, deed woensdag een wel heel bijzondere vondst: in het voormalig politiebureau werd een grote wietplantage ontdekt.De politie van Failsworth vond op het politiebureau waar ze tot zes jaar daarvoor zelf hadden gewerkt de restanten van meer dan duizend wietplanten. Dat schrijft het korps op de Facebookpagina.Bij de inval werden slechts wortels, aarde en lege potten gevonden. Ook de lampen waren nog aanwezig, maar de wietplanten zelf waren voor de inval al weggehaald.De politie vond de plantage op de eerste verdieping en zolder van het voormalig bureau aan Oldham Road. De elektriciteitsmeter was weggehaald en de politie vermoedt dat de criminelen zelf ook in het gebouw woonden.De officieren die de vondst deden waren stomverbaasd. "Het was nogal onwerkelijk om het kantoor van de hoofdinspecteur vol te zien staan met lege potten en zakken aarde."Het politiebureau werd zes jaar geleden vanwege bezuinigingen geveild en verkocht. De politie was sindsdien niet meer in het pand geweest.