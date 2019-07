71 hotdogs in 10 minuten voor winnaar WK worst schransen

De Californiër Joey Chestnut heeft in New York voor de twaalfde keer de Nathan’s Famous Fourth of July Hot Dog Eating Contest, zeg maar het wereldkampioenschap hotdogs schransen, gewonnen. De eet-atleet, bijgenaamd ‘Jaws’, vrat in tien minuten 71 hotdogs. Dat waren drie worsten minder dan zijn vorig jaar gevestigde record van 74 hotdogs.De 35-jarige regerend kampioen hoopt ooit nog de grens van 75 hotdogs te halen en reageerde ondanks zijn overwinning toch lichtjes teleurgesteld. ,,Ik ben een beetje ontgoocheld, maar ik heb de concurrentie verpulverd. De worsten zakten niet goed vandaag. Ik moet een manier vinden om nog sneller te eten en zo mijn record scherper te stellen’’, zei hij na het evenement op Coney Island, de strand-site van the Big Apple.Aan de eetwedstrijd namen 18 mannen deel. Chestnut liet de concurrentie ver achter zich. Het zilver ging naar Darron Breeden, die ‘slechts’ vijftig hotdogs naar binnen propte.Bij de vrouwen won Miki Sudo haar zesde titel. Ze at 35 hotdogs. Beide winnaars gingen naar huis met 10.000 dollar, zo'n 8.000 euro.De wereldberoemde wedstrijd, al jaren vaste prik op 4 juli, Independence Day, werd bijgewoond door honderden toeschouwers.