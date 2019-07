Fotokopie Nachtwacht onthuld: We hebben figuranten op straat achtervolgd

In Oost is eergistermiddag een fotokopie van De Nachtwacht onthuld. Het wereldberoemde schilderij van Rembrandt werd tot in de kleinste details nagemaakt, met echte mensen.De trotse makers, modeontwerper Hans Ubbink en fotograaf Julius Rooymans, vertellen over hun 'jacht' naar de figuranten. 'In de Albert Heijn hebben we mensen achtervolgd, we hebben mensen op straat aangesproken en klemgereden', zegt Rooymans.Zelfs bruiloften werden aangegrepen om figuranten te ronselen. Zo liep Rooymans daar per toeval Menno Troost tegen het lijf, die sprekend lijkt op Frans Banninck Cocq, de centrale figuur op het schilderij. 'Hij keek me nogal raar aan', zegt Troost over Rooymans. 'Dus toen zei ik op een gegeven moment: "Kan ik je helpen?" Vervolgens kwam het hele verhaal eruit en zei hij dat ik sprekend op Frans Banninck Cocq leek. Ik dacht eerst: "Wie is Frans Banninck Cocq?".'Om het schilderij zo goed mogelijk na te bootsen moest ook de bijzondere lichtinval worden nagemaakt: 'We hebben een heel groot frame opgezet, waar we het licht in hebben gebounced. Dat hebben we ingeboxed met doeken en door een raam op de modellen laten vallen', zegt Rooymans.'Beter dan we ons hadden voorgesteld''Ik schrok me dood', zegt Troost over de onthulling. 'Je weet dat je er in het midden best groot op staat, maar als je het dan ziet, is het toch wel even anders'. Dennis Hoogendoorn, de lookalike van Rembrandt zelf, is tevreden met het resultaat: 'Dit is eigenlijk nog beter dan hoe we het ons hadden voorgesteld zes maanden geleden'.