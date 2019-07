Hulpdiensten maar liefst zeven uur bezig met redden aangevallen zwanenfamilie

Maar liefst drie dierenambulances, een politiewagen, een politieboot en meerdere omstanders moesten er aan te pas komen. Maar na zeven uur lukte het dan toch eindelijk om een zwaan en haar vier jongen eergisteren te redden van twee kwaadwillende andere zwanen.De zwanenruzie vond plaats op de Linnaeuskade te Amsterdam, waar elke zwanenfamilie volgens de dierenambulance een territorium heeft van brug tot brug. Toch waagde een moederzwaan het om zich met haar kroost in vijandelijk gebied te begeven. Daarop werd de familie ingesloten door twee mannetjeszwanen, die hen van beide kanten aanvielen.Volgens de dierenambulance gaat zoiets er niet op een speelse manier aan toe en kunnen dit soort aanvallen doorgaan tot de slachtoffers dood zijn. Daarop werd besloten in te grijpen. Medewerkers van de dierenambulance gingen het water in, politieagenten in een bootje schoten te hulp en vanaf de kant probeerden hulpverleners met vangnetten de aangevallen zwanen te redden. Ook omstanders hielpen waar ze konden.Na een reddingsactie van maar liefst zeven uur lukte het uiteindelijk om de zwanen uit het water te vissen. Het zwanengezin is vervolgens langs de vogelopvang gegaan voor controle. Daar bleek dat de beesten op wat schrammen en uitputting na, in orde waren. De zwanen zijn vervolgens uitgezet op een rustige plek aan de Amstel, een plek zonder andere zwanen.