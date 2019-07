Hoge Veluwe wil geen wolven en sluit het park af met hoge hekken

Het Nationale Park De Hoge Veluwe heeft wilddoorgangen van het park naar de bossen daaromheen afgesloten met hoge hekken. Het park wil niet dat er een wolf in het park komt en is bovendien de grote toeloop van herten uit het Deelerwoud beu.



Mocht er ondanks de hekken toch een wolf binnenkomen, dan wil de parkdirectie dat dier laten afschieten. Parkdirecteur Seger baron van Voorst tot Voorst is onder meer bang dat de wolf het voorzien heeft op de moeflons die in het park grazen en de heidegebieden kort houden of op de wilde schapen.



Volgens hem is Nederland 'volslagen ongeschikt' voor wolven. "De problemen zullen zich vanzelf aandienen", zegt hij. Schieten op een wolf mag niet, omdat het een beschermde soort is. De Hoge Veluwe wil nu een uitzondering. Het park is zo'n 5500 hectare groot en beslaat ongeveer 5 procent van de Veluwe.



De ecoducten maken het park sinds 2013 toegankelijk voor wild van buitenaf. Maar daar komt door de hekken dus een einde aan. "Het park is nu gesloten voor grofwild van buiten", schrijft Van Voorst tot Voorst. "Dat blijft zo tot we nieuwe afspraken hebben gemaakt met de provincie Gelderland en Natuurmonumenten over de instroom van herten en over de wolf."



Doordat De Hoge Veluwe particulier bezit is mag het zelf besluiten de hekken neer te zetten. De provincie Gelderland heeft al laten weten er niet gelukkig mee te zijn, maar volgens Van Voorst tot Voorst is het hard nodig om het vele wild dat het park binnenkomt een halt toe te roepen.



Sinds de plaatsing van ecoducten kampt het park met een flinke toename van het wild, stelt hij. Het brengt volgens hem veel problemen met zich mee. "We hebben altijd gezegd: we willen geen overlast krijgen van de buren. Maar we hebben nu al voor het derde jaar een grote groep herten uit het Deelerwoud. En die moeten we afschieten om het natuurlijk evenwicht in het park te behouden. Er gaan namelijk nauwelijks herten uit het park naar buiten."

Reacties

05-07-2019 17:09:28 Beereekhoorn

Erelid



WMRindex: 1.013

OTindex: 2.892

, dus wel in onze achtertuin Ja hoor, we zijn net beschermer geworden en zie de wolven mogen niet in het park, dus wel in onze achtertuin

05-07-2019 17:09:59 Emmo

Oudgediende



WMRindex: 39.218

OTindex: 20.728





Quote:

Sinds de plaatsing van ecoducten kampt het park met een flinke toename van het wild, stelt hij.

Dan maar weer afbreken die dingen. Als die beesten toch maar afgeschoten worden.... En ik maar denken dat het om natuur ging. Maar blijkbaar gaat het er om een soort hertenkamp in stand te houden waarbij de echte natuur met hand en tand geweerd dient te worden.Dan maar weer afbreken die dingen. Als die beesten toch maar afgeschoten worden....

05-07-2019 17:10:19 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 34.086

OTindex: 71.024



Maar een wolf voor het evenwicht laten zorgen is onbestaanbaar.

Ze gunnen een fatsoenlijke wolf geen hapje hert, want daar wordt niets op verdiend. Als ze teveel herten hebben worden die afgeschoten.Maar een wolf voor het evenwicht laten zorgen is onbestaanbaar.Ze gunnen een fatsoenlijke wolf geen hapje hert, want daar wordt niets op verdiend.

05-07-2019 17:24:38 Sjaak

Moderator



WMRindex: 18.763

OTindex: 34.517

Dan kunnen de olifanten er ook niet meer in.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: