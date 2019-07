Brusselse politie houdt Batmobiel tegen

In Laken heeft de Brusselse politie een opvallend voertuig tegengehouden. Het ging om een Lamborghini die omgebouwd werd tot een ‘Batmobiel’, de wagen van superheld Batman.De lokale politie wist niet wat ze zag toen de ‘Batmobiel’ in de Emile Bockstaellaan opeens voorbijzoefde. Uiteindelijk bleek het om een Lamborghini V10 te gaan. De waarde van het getransformeerde voertuig wordt op 2 miljoen euro geschat.Achter het stuur zat een rijke man uit de Verenigde Arabische Emiraten. Het zou gaan om een Arabische prins die in ons land verblijft. De man werd meegenomen naar het politiebureau, want het is voorlopig niet duidelijk of het voertuig op de Belgische wegen mag rijden. Het is ook niet geweten of de prins de misdaad in Brussel kwam bestrijden.De auto dook eerder deze week ook al op in Nederland.