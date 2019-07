Politie waarschuwt: pas op voor fietsmandroven

Heb jij ook zo'n makkelijke boodschappenmand voorop je fiets, of fietstassen achterop? Dan is het oppassen voor dieven, waarschuwen agenten die werken in het gebied rond de Haarlemmerweg in Amsterdam.



De laatse tijd hebben zij veel aangiftes binnengekregen van tassen en andere spullen die geroofd werden uit fietsmanden en tassen. De berovingen vinden vaak plaats bij verkeerslichten en gaan meestal gepaard met het nodige geweld.



De politie adviseert een speciale hoes over de fietsmanden te spannen. Fietstassen moeten goed afgesloten worden. Een beetje opletten bij de verkeerlichten kan ook geen kwaad.

Een stevige honkbalknuppel meenemen denkelijk ook niet.

