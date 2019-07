Mosselen in hun schelp gekookt door Californische hitte

De al weken durende hittegolf in Noord-Californië heeft inmiddels tienduizenden mosselen het leven gekost. Ze worden door de warmte letterlijk levend gekookt in hun schelp.



"Toen ik bij het mosselveld in Bodega Bay aankwam, zag ik al direct dat er honderden mosselen dood waren", zegt zeebioloog Jackie Sones tegen de Amerikaanse nieuwszender CNN.



Maar toen ze dichterbij kwam, bleken het er véél meer te zijn. Tienduizenden mosselen lagen dood op het strand. Volgens Sones krijgen mosselen het zwaar te verduren als de temperatuur boven de 32 graden Celsius komt. In Noord-Californië was het de afgelopen weken regelmatig warmer dan 37 graden.



De regio had in juni te maken met een hittegolf die alle records brak. Dat leidde op sommige dagen tot een zogenoemd Flex Alert, waarbij inwoners wordt gevraagd vrijwillig stroom te besparen.

