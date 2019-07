We hadden niet voorzien dat mensen door de museumzaal zouden glijden

De tentoonstelling van Daan Roosegaarde in het Groninger Museum is zo'n groot succes, dat onderdelen van de tentoonstelling ook buiten de muren van het museum terechtkomen. Omdat dit niet de bedoeling is, is één van de museumzalen tijdelijk gesloten.Misschien kijk je na het lezen van bovenstaande inleiding even vreemd op, maar de tentoonstelling van Roosegaarde, die luistert naar de naam 'Presence' is dan ook geen alledaagse. Een flink deel van het museum is omgetoverd in één groot lichtgevend landschap, waar je als bezoeker doorheen kunt lopen.Eén van de zalen in het museum ligt vol met fluorescerende bolletjes van piepschuim. 'Bezoekers liepen daar zó enthousiast rond, dat ze soms letterlijk een duik namen tussen de bolletjes. Dan krijg je hele andere resultaten dan wanneer je er gewoon rustig doorheen wandelt. Dan hoef je na afloop alleen je benen en voeten af te kloppen', vertelt Karina Smrkovsky van het Groninger Museum.Vanwege dat enthousiasme kwamen de bolletjes - onbedoeld of bedoeld - onder meer buiten de muren van het museum terecht. 'En dat willen we niet, daarom hebben we besloten om de zaal met de bolletjes voorlopig af te sluiten. We hadden niet voorzien dat mensen door de museumzaal zouden glijden.''We kijken nu in samenwerking met Daan Roosegaarde welke maatregelen we kunnen nemen om de zaal weer te openen, zonder dat de balletjes worden meegesmokkeld naar buiten', gaat de woordvoerster verder.Smrkovsky laat eveneens weten dat er geen halve maatregelen worden genomen om de overlast van de piepschuim bolletjes in en om het museum terug te dringen. 'Je moet denken aan het reduceren van het aantal mensen dat de expositieruimte bezoekt, maar ook het reduceren van het tentoonstellingsmateriaal zelf. Daarnaast willen we bekijken hoe mensen zich goed kunnen afstoffen. Misschien zelfs met stofzuigers.'Volgens Smrkovsky wordt er dinsdag een knoop doorgehakt welke maatregelen er precies genomen worden om de zaal weer toegankelijk te maken. De overige zalen waarin de tentoonstelling kan worden bewonderd is nog wel gewoon toegankelijk. 'Presence' is nog tot januari te bezoeken.