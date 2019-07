Zonnende man ontsnapt aan bizarre dood door neerstortend lichaam

Een man die zondag in een tuin in Londen lag te zonnen, is aan een bizarre dood ontsnapt. Op een meter afstand van hem stortte het lichaam van een verstekeling neer dat van grote hoogte van een landingsgestel van een toestel van Kenya Airways was gevallen.



Een buurman van de zonnende man hoorde het lichaam van de man op de grond ploffen. "Aanvankelijk dacht ik dat het een zwerver was die in de tuin sliep. Hij had al zijn kleren namelijk nog aan", zegt hij tegen persbureau Press Association.



"Toen zag ik dat er bloed op de muren zat, realiseerde ik me dat hij gevallen was. Mijn buurman was erg geschokt. Hij lag te zonnen toen de man een meter naast hem neerviel." Waarschijnlijk is de man, die nog niet is geïdentificeerd, op grote hoogte al snel doodgevroren.



In het compartiment van het landingsgestel van het vliegtuig werden een tas, water en voedsel gevonden.



Hoewel het zelden voorkomt, is dit eerder gebeurd. In september 2012 stierf een 30-jarige man uit Mozambique nadat hij uit het onderstel van een vlucht naar Heathrow vanuit Angola was gevallen.

