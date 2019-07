Aanpak spoorlijn Groningen-Leeuwarden kost ProRail mogelijk tonnen extra

ProRail dreigt tonnen te verliezen op de aanpak van de spoorlijn tussen Groningen en Leeuwarden. Het bedrijf kan geen koopovereenstemming bereiken met de eigenaar van een stuk grond bij Den Horn. Dat meldt vakblad SpoorPro.



Om de bereikbaarheid van het Noorden te vergroten is het de bedoeling dat er extra treinen gaan rijden tussen Groningen en Leeuwarden, onder meer een extra sneltrein.



Voor dat doel moeten het spoor en perrons op de lijn op een aantal plekken worden aangepakt. Tussen Hoogkerk en Zuidhorn komt een extra spoor.



Daarvoor heeft ProRail bij Den Horn een stuk grond nodig van 82 vierkante meter. Met de eigenaar wordt al sinds 2014 gesproken, maar tot een overeenkomst heeft het niet geleid.



Volgens SpoorPro zou de eigenaar in 1993 meer grond in gebruik hebben genomen dan de grond die hij had aangekocht. In een kort geding dat eind vorige week diende, oordeelde de rechter dat de grond door verjaring zijn eigendom is geworden.



ProRail heeft de grond wel nodig, het ligt naast een stuk grond waarvan ProRail al wel eigenaar is. Aannemer BAM moet deze maand van start met de werkzaamheden aan het spoor. Vertraging kan volgens ProRail een half miljoen euro per maand kosten.



Volgens SpoorPro wil ProRail het niet zover laten komen. Een alternatief kan zijn dat er een damwand komt tussen beide stukken grond. Dat kost enkele tonnen.



Het bedrijf wil ook nog eens met de eigenaar van de grond in gesprek om de grond alsnog voor een marktconforme prijs te kopen.

Reacties

04-07-2019 16:12:53 stora

Stamgast



WMRindex: 15.674

OTindex: 1.861

Je zou zo'n stuk grond hebben.

Ze willen het zo graag dus moeten ze er ook maar voor betalen.

04-07-2019 17:15:44 Emmo

Oudgediende



WMRindex: 39.184

OTindex: 20.728



Brevet van onvermogen voor de leiding. @stora : 't Mooiste is natuurlijk dat het oorspronkelijk van Prorail was. Ze hebben het laten verslateren en nu kunnen ze het uit hoofde van gewoonterecht weer terugkopen.Brevet van onvermogen voor de leiding.

04-07-2019 18:22:06 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 72.431

OTindex: 31.544

@Emmo :

Quote:

Brevet van onvermogen voor de leiding.

leuk in de vitrine bij de andere



Laatste edit 04-07-2019 18:22 leuk in de vitrine bij de andere

04-07-2019 18:28:40 stora

Stamgast



WMRindex: 15.674

OTindex: 1.861



En in dat bericht stond dat het oor moet worden afgeschermd met hekken tegen spoorlopers en nu kunnen ze al die stukje voor veel geld terugkopen.

In Belgie zouden ze zeggen dat prorail niet aan hun proefstuk toe zijn @Emmo een tijd terug was er een artikel, dat prorail al die stukjes grond langs de rails had verkocht voor een habbekrats en de enige voorwaarde was dat die stukjes gemaaid en onderhouden moeten worden.En in dat bericht stond dat het oor moet worden afgeschermd met hekken tegen spoorlopers en nu kunnen ze al die stukje voor veel geld terugkopen.In Belgie zouden ze zeggen dat prorail niet aan hun proefstuk toe zijn

