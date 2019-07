Agenten grijpen inbrekers na achtervolging, maar stranden in weiland

ERMELO - Een opmerkelijke achtervolging heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag geleid tot twee aanhoudingen. Maar dat ging niet vanzelf, want de politie kwam vast te zitten in een weiland. Een trekker moest het dienstvoertuig uit het weiland halen.Agenten werden gealarmeerd voor een winkelinbraak in een kinderkledingzaak aan de Stationsstraat in Ermelo. Daar bleek een ruit te zijn vernield, waardoor twee inbrekers hun slag konden slaan. Het bleek de tweede inbraak in twee weken tijd, het afgetimmerde raam van de vorige inbraak was nog niet hersteld.De daders vertrokken in onbekende richting op een scooter. Niet veel later volgde nog een inbraakmelding uit de Kerkstraat in Putten. Daar bleken twee daders op een scooter een ruit van wederom een kledingzaak te hebben vernield. Een getuige wist de politie een goed signalement te geven, waarna de verdachten werden gesignaleerd op weg naar Voorthuizen.Agenten kregen de donkerrode scooter in het vizier, waarna de passagier van het voertuig sprong en werd gevloerd. Hij kon worden ingerekend. De bestuurder reed door en stuurde zijn scooter een weiland in.Een dienstauto van de politie volgde. De bestuurder reed echter vol gas met scooter en al een diepe sloot in. De politie kon net op tijd remmen. Agenten sprongen uit de auto en wisten ook de tweede inbreker in de kraag te vatten.De man uit Barneveld had een behoorlijk geldbedrag bij zich. Hij stelde volgens wijkagent Jelle van Heerikhuize dat het ging 'om geld uit zijn spaarvarkentje'. Ongeloofwaardig, vond de politie. De man werd aangehouden. Hij bleek gezocht te worden na het ontvluchten van een verlof.De achtervolging was wel ten einde, maar de politieauto stond nog in het weiland. 'Een kleinigheidje hou je toch', stelt de wijkagent achteraf. Gelukkig voor de agenten schoot een man met een trekker te hulp.