Smartwatch alternatief voor telefoonverbod op fiets?

AMERSFOORT - Een telefoonhoudertje aan je stuur, een smartwatch waarop de laatste berichtjes binnenkomen, of snel afstappen als je verderop de politie ziet. Nu er vanaf maandag niet meer gefietst mag worden met een telefoon in de hand, gaan mensen op zoek naar alternatieven. Maar dat is absoluut geen goed idee, benadrukt Veilig Verkeer Nederland.



"Als er een nieuwe wet komt, gaan mensen altijd hele creatieve dingen bedenken om die wet te ontwijken", zegt Rob Stomphorst van Veilig Verkeer Nederland. Neem de smartwatch. Die valt niet onder de nieuwe wet omdat het wordt beschouwd als een kledingaccessoire. Maar dat het niet verboden is, wil volgens Stomphorst niet zeggen dat het een goed idee is. "Je moet je gezonde verstand gebruiken."



En net als een mobiele telefoon, zorgt zo'n horloge ervoor dat je minder goed oplet in het verkeer. "Je zit te turen naar dat kleine schermpje waar je het niet goed van kunt lezen omdat de zon erin schijnt. En dan toch maar naar beneden blijven kijken."



En of het nou een telefoon of smartwatch is: je let niet op. "Je bent eigenlijk blind voor het verkeer. En vaak zitten er dan ook nog dopjes in de oren waardoor je doof bent voor de verkeersgeluiden om je heen", schetst Stomphorst het beeld.



"Dat is echt onverantwoordelijk gedrag. Voor jezelf, maar ook voor je directe omgeving. Stel dat er wat gebeurt en je bent binnen een seconde weg. Wat is dan de waarde geweest van dat ene appje? Dat is toch geen mensenleven waard?"



Toch vinden veel mensen het lastig om hun telefoon even weg te doen, bleek gisteren toen we het een aantal fietsers vroegen. Dat komt volgens Stomphorst doordat we verslaafd zijn. "Ieder moment waarop een notificatie binnenkomt, grijpen we naar dat telefoontje. Als we onder de douche staan, op het toilet. En ook in het verkeer." En dus gebeurt het dat mensen al append tegen lantaarnpalen oplopen, naast de stoeprand stappen of bijvoorbeeld met hun winkelwagentjes tegen elkaar aanbotsen in de supermarkt.



Stomphorst wijt het aan 'the fear of missing out'. Bang dat we iets missen en bang dat het ons wordt verweten als we niet direct reageren. "Maar dat is iets wat we onszelf aangepraat hebben. Je kunt best even zeggen: ik ben aan het fietsen en na een kwartiertje app of bel ik even terug."



En hoe moet het dan als je de weg niet weet en een navigatie-app gebruikt tijdens het fietsen? "Je kunt prachtige houdertjes kopen. Dan is het niet nodig om je telefoon in je hand te houden. Maar je kunt ook even stilstaan en de route bekijken. Dan zet je daarna de routeplanner weer uit, stop je de telefoon in je zak en ga je weer fietsen. De route heb je dan even in je hoofd opgeslagen. Een goede hersenoefening. Ook niet verkeerd."



Het app- en belverbod gaat op maandag 1 juli in. Vanaf dan staat er een boete van 95 euro op het vasthouden van je telefoon tijdens het fietsen. Als je stilstaat, mag je je telefoon wel gebruiken. Op de website van Veilig Verkeer Nederland kun je de regels nalezen.

