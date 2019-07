Post-it-geintje loopt iets uit de hand in Den Bosch: bruidspaar mag 17.500 gekleurde stickers zelf opruimen

DEN BOSCH - ,,Het liep iets uit de hand”, zegt Elsbeth Stolzenbach, die woensdag het huis van een pasgetrouwd stel volledig volplakte met post-its in Den Bosch. Anne en Bas zagen bij terugkomst van hun huwelijksreis 17.500 vierkante gekleurde papiertjes zitten op alle muren, de meubels en zelfs op de trapleuning. En ze mochten het ‘natuurlijk’ zelf opruimen.‘Van je vrienden en familie moet je het hebben’ moet het bruidspaar donderdagavond hebben gedacht toen ze de voordeur openden van hun huis. Ze kwamen net terug van een huwelijksreis in Disneyland Parijs, toen ze op de voorgevel van het huis ‘Welkom thuis’ in gekleurde post-its zagen staan.Maar bij het openen van de voordeur bleek het toch net even iets meer dan een warm welkom te zijn: zowat het enige meubelstuk dat niet onder een post-it zat, was het bed.Het bruidspaar kon er wel om lachen en was verrast hoeveel moeite de vriendengroep erin had gestoken. ,,Het plan was om een paar spiegels en schilderijen onder te plakken, maar we konden maar niet stoppen met plakken”, zegt Elsbeth tegen deze krant. Dertien mensen hielpen haar om het huis volledig in te kleuren.Wie dat allemaal mocht gaan opruimen?Maar wie dat allemaal mocht gaan opruimen? ,,Het bruidspaar natuurlijk.” Elsbeth is de flauwste niet en besloot de volgende ochtend aan te bellen om toch even mee te helpen de stickers te verwijderen. ,,Ik was de enige uit de groep die meehielp”, zegt ze. Het verwijderen duurde een hele dag.Volgend jaar mei staat het huwelijk van Elsbeth op de planning. ,,Tegen die tijd vervang ik mijn sloten wel.”