Man overvalt twee banken met een avocado als wapen

Een onbekende man heeft twee Israëlische banken overvallen door te dreigen met een avocado. Hij had het fruit zwart geverfd en gezegd dat het om een granaat ging. Zijn misdaden, die hem in totaal 6.848 euro opleverden, kunnen hem ook voor drie jaar de gevangenis in doen vliegen.Wie niet sterk is, moet slim zijn. Dat heeft een Israëlische bankovervaller goed begrepen. De man, waarvan de politie de naam niet heeft vrijgegeven, beroofde in mei twee banken in Be’er Sheva met enkel een avocado op zak, meldt The Times of Israel. Hij had het fruit een zwarte kleur gegeven en deed alsof het een granaat was. Hij dreigde er ook mee het ‘explosief’ te laten ontploffen. Tegelijkertijd schoof hij een briefje over de toonbank waarin hij eiste dat hij al het geld in de lade kreeg. Hoe dat in zijn werk ging, kan in de onderstaande video bekijken.De twee overvallen hadden plaats op vijf dagen tijd en elke keer gebruikte hij dezelfde methode. Hij droeg ook verschillende spullen om zijn gezicht te bedekken, zoals een hoed, een zonnebril en een ooglapje. Zijn buit was nogal mager, want in totaal kreeg hij van de bedienden maar 6.848 euro mee. De politie kon hem opsporen aan de hand van telefoongegevens en tips. De overvaller riskeert nu een gevangenisstraf van drie jaar.