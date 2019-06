Exotische muggensoort gevonden bij bedrijf in Lelystad

In Lelystad is door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) een exotische mug ontdekt. Het gaat om de Aedes flavopictus, een soort die op de tijgermug lijkt. Het insect komt normaal gesproken voor in Japan en Korea en werd nog nooit in Nederland gezien. Voor zover bekend droeg de mug geen ziektes bij zich. De Aedes flavopictus kan knokkelkoorts verspreiden.De mug werd op 12 juni gevonden in een muggenval bij een bedrijf. Om welk bedrijf het gaat, is door de NVWA niet bekendgemaakt, maar Omroep Flevoland schrijft dat het vermoedelijk gaat om een bedrijf dat autobanden importeert. Er zouden daar eerder ook al exotische muggen zijn gevonden.Exotische muggen worden geregeld via internationale transporten van onder meer banden en bamboeplantjes het land binnengebracht. Het is niet bekendgemaakt hoe de Aedes flavopictus hier is gekomen.Naar aanleiding van de vondst neemt de NVWA maatregelen. Op en rond de plek waar de mug werd gevonden, worden geschikte broedplaatsen weggehaald.Luchthavens en veilinghallenDe overheid wil voorkomen dat invasieve exotische muggen, die mogelijk ziektes kunnen overbrengen, zich hier vestigen. Op luchthavens, veilinghallen en bij 'risicobedrijven' staan daarom muggenvallen. Soms vindt de NVWA dan bij een controle zo'n exotische mug. Alleen muggen die besmet zijn geraakt met ziektekiemen, kunnen mensen ziek maken.