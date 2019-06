Zeehond verdwaald in Utrecht

BREUKELEN - De zeehond die al enkele dagen door Noord-Holland zwom, is in Utrecht beland. Dinsdagavond trof een vrouw uit Breukelen het dier op haar woonboot in het Oude Aa. Ondertussen is zeehondencentrum Pieterburen hard op zoek naar het dier, want het is veel te warm voor hem.De verdwaalde zeehond werd eerder al gespot in Amsterdam, Muiden, Weesp en De Kwakel. Hij zwemt dus steeds meer landinwaarts. Sander van Dijk van Pieterburen noemt de situatie 'best een beetje zorgelijk'. "Want de combinatie van een hittegolf met een Noordpoolzeehond is geen goed idee. De combinatie van drukte en een hoge temperatuur maakt dat ie continu stress heeft."De vrouw uit Breukelen die de zeehond zag, wist niet dat het dier snel gevangen moet worden. "Ze schakelde ons daarom niet direct in. Op de foto's die ze stuurde konden we de zeehond herkennen."De zeehond is een zogenoemde ringelrob, een exoot. Hij is op eigen kracht naar Nederland gekomen, vermoedt Pieterburen. Zondag namen agenten uit De Kwakel (gemeente Uithoorn) contact op met Pieterburen omdat het dier daar in een sluis zat. De deskundigen adviseerden toen om hem vrij te laten in de hoop dat hij terug zou gaan naar zee.Maar dat bleek achteraf een ongelukkig advies. "Op dat moment hadden wij nog geen beeld van de zeehond", zegt Van Dijk. "Hadden we op dat moment geweten dat het om een ringelrob ging, dan hadden we 'm meteen opgehaald. De foto's en beelden volgden pas later."Mensen die de zeehond zien, moeten direct foto's en filmpjes maken en contact opnemen met Pieterburen. Het Groningse zeehondencentrum is 24 uur per dag bereikbaar. Als hij wordt gevangen, kan hij aansterken in de opvang en daarna worden uitgezet in de buurt van Noorwegen, waar zijn soortgenoten leven.Twee maanden geleden werd er ook nog een zeehond gezien in onze provincie. Dat dier zat toen in de Lek bij Vianen. Het ging toen niet om een ringelrob.