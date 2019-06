26-06-2019 09:19:35

@DrZiggy :

: De vraag is of je het geen je beloofd kan zien als een vrijblijvend bedankje of een contract.



Als ik een "service" bied en we spreken af dat ik betaald wordt, dan is het inderdaad strafbaar als jij niet betaald.



Als wij een contract afsluiten waarbij ik iets van jou krijg in ruil voor wat ik doe en jij komt jou deel van het contract niet na, dan is dat strafbaar.



Trouwen is, zeker in India, een contract van betekenis. Daar is dat voor sommige vrouwen misschien wel het enige dat ze kunnen doen om goed terecht te komen.



En als we het oneerbiedig zeggen en het echt als zakelijk gaan zien, dan ligt een maagd (nieuw) beter in de markt dan een "2e hands". Waardoor het niet nakomen van het contract nadelige gevolgen heeft voor de vrouw.



Dus ja, dat mag gewoon bestraft worden als aangetoond kan worden dat dit contract inderdaad (mondeling) is afgesloten.



Als hij trouwt en vervolgens scheidt, dan is dat inderdaad geen contractbreuk. Mits de afhandeling van de scheiding dan ook gebeurt op basis van de regels en dus misschien een 50/50 verdeling van de spullen.



Nu heb je het over contractbreuk en dat is voorzover ik ermee bekend ben, nog altijd een civielrechtelijke kwestie. Men gaat niet in NL voor contractbreuk nasr de gevangenis.Het artikel heeft het over verkrachting. Dat is volgens de Nederlandse wet alleen van toepassing als er geen mutuele toestemming is geweest over de seks. Die mutuele toestemming over andere zaken die mogelijk erbij horen, voor of na de daad, is volgens onze wetgeving irrelevant.Om het even anders te zeggen en nogal bot ook vanwege het gebrek aan een beter voorbeeld, als je een escortdame op de Wallen weigert te betalen, is dat hoogstens diefstal maar nog altijd geen verkrachting.Deze Indiër is veroordeeld vanwege verkrachting.Dat zit me dwars.