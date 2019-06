Universiteit zoekt koppels die seks willen hebben in lab

Seksen in de naam der wetenschap, het is eens iets anders. Het kan voortaan in Maastricht, waar de universiteit een onderzoek heeft gestart naar seksuele opwinding.



Hoofdonderzoekster Marieke Dewitte wil meer specifiek onderzoek seksuele opwinding bij koppels in kaart brengen. Tegen RTL Nieuws vertelt ze dat het nog een redelijk open vlak is bij onderzoek. Vaak wordt nu alleen onderzoek gedaan bij individuen door middel van porno.



Uit de resultaten moeten blijken wat de verschillen en overeenkomsten van seksuele opwinding bij koppels. Bij problemen in seksuele relaties ligt het volgens Dewitte vooral aan opwinding of het gebrek eraan.



Het onderzoek gaat als volgt. In een kamer in de universiteit die huiselijk is ingericht wordt koppels gevraagd om seks te hebben, oftewel het seks-lab. Zo staat er een bank, wat kamerplanten en een tv.



Daarbij is overigens niemand bij, want de resultaten worden gemeten door een elastiekje om de penis en een soort tampon die wordt ingebracht door de vrouw. Ook worden er geen beelden opgenomen. Vooraf krijgen de deelnemers te horen hoe ze de meetapparatuur precies moeten aanbrengen.

Reacties

24-06-2019 14:09:10 allone

Oudgediende



WMRindex: 38.306

OTindex: 70.366

Waarom zou iemand dit willen?



24-06-2019 15:12:27 Haroldje

Senior lid

WMRindex: 653

OTindex: 4

Wnplts: Noord Brab

S Aandacht?



24-06-2019 15:36:11 zekerlezen

Senior lid

WMRindex: 265

OTindex: 4

Hebben ze daar toch helemáál geen betere dingen te doen daar op de uni? Zijn hun normale geldbronnen allemaal opgedroogd?

24-06-2019 17:20:05 allone

Oudgediende



WMRindex: 38.306

OTindex: 70.366

@tonktwee :

: Geld? Quote @allone : Geld? als ze er geld voor krijgen, dan lijkt het me het geen objectief onderzoek, omdat alleen een bepaalde groep mensen met weinig geld mee zal doen...

24-06-2019 17:32:27 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 72.235

OTindex: 31.461

Quote:

Daarbij is overigens niemand bij, want de resultaten worden gemeten door een elastiekje om de penis en een soort tampon die wordt ingebracht door de vrouw. Ook worden er geen beelden opgenomen. Vooraf krijgen de deelnemers te horen hoe ze de meetapparatuur precies moeten aanbrengen.

ze doen dus alles om eventuele opwinding te voorkomen ze doen dus alles om eventuele opwinding te voorkomen

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: