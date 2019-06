Kattenfilter geactiveerd tijdens livestream van politieke bijeenkomst Pakistan

Wie onlangs op Facebook de livestream volgde van de Pakistaanse regeringspartij PTI, zal vreemd hebben opgekeken. Tijdens de uitzending was per ongeluk een kattenfilter geactiveerd. Daardoor kregen bekende politici ineens kattenoren, een kattenneus en snorharen op hun gezicht geprojecteerd.De fout werd al snel opgemerkt door verschillende volgers van Pakistan Tehreek-e-Insaf, de partij van de Pakistaanse premier Imran Khan. Die hadden een hoop lol, maar de fout werd ook snel weer hersteld. De video lijkt zelfs van internet verdwenen.In een verklaring op Twitter schrijft PTI dat een 'hardwerkende vrijwilliger' verantwoordelijk is. "Er was sprake van een menselijke fout", aldus PTI. "We hebben inmiddels maatregelen genomen zodat dit in de toekomst niet nog eens kan gebeuren."RTV Oost ging vorige maand op soortgelijke wijze in de fout met een livestream op Facebook. Tijdens een verslag van het Bevrijdingsfestival in Zwolle kregen geïnterviewden gekke maskers over hun gezicht geprojecteerd.De regionale omroep bood daar excuses voor aan. "Er ging wat mis met de filters. We beloven beterschap voor de volgende keer."