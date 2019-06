Vrachtwagenchauffeur botst vier keer

AALST - Een vrachtwagenchauffeur heeft in een paar uur tijd vier aanrijdingen veroorzaakt. Dat gebeurde afgelopen donderdag in Aalst, meldt de politie Bommelerwaard deze maandag op Facebook.De chauffeur veroorzaakte met zijn vrachtwagen met oplegger drie aanrijdingen in één incident. Bij het nemen van een bocht op de t-splitsing van de Veerdam en de Maasdijk reed hij eerst een aantal betonnen paaltjes omver. Daarna raakte hij het dak van een woning. Tot slot raakte hij tijdens het manoeuvreren een lesauto die wilde passeren.Bij controle bleken de documenten niet in orde. De politie heeft de chauffeur een bekeuring gegeven van 1400 euro. Hij mocht zonder begeleiding ook geen meter meer rijden.Behulpzame passant is reddende engelDoor dit incident had de vrachtwagenchauffeur een aantal banden kapotgereden. Die moesten vervangen worden. Een behulpzame omstander bleek zélf ook chauffeur en heeft daarbij geholpen.Diezelfde omstander bleek ook in het bezit van de juiste papieren om met zwaar materieel te rijden. Hij is voor de vrachtwagen gaan rijden en heeft zo de juiste route uitgestippeld. Daarbij moesten nog wel wat verkeersborden verplaatst en verwijderd worden, zodat de vrachtwagen veilig kon passeren.En dat is vier...Eenmaal bij de Van Heemstraweg aangekomen, wilde de onhandige chauffeur een bocht maken. Dit ging niet helemaal goed en hij reed een verkeersbord en een lantaarnpaal om.De politie meldt dat ze de chauffeur toen maar in de politieauto heeft laten plaatsnemen. De andere chauffeur heeft de vrachtwagen vervolgens naar een parkeerplaats op een bedrijventerrein gereden.