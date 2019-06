Het stikt van de nephunebedden: 'Hier mogen ze wel op klimmen'

Er zijn nog 54 hunebedden in Nederland, maar er staan misschien nog wel meer nephunebedden. Bij scholen, vakantieparken en zelfs in voortuinen. Het Hunebedcentrum in het Drentse Borger vraagt zich af waarom mensen die neerzetten en gaat dat in kaart brengen."We zien dat veel mensen hunebedden nabouwen", vertelt Gijs Klompmaker van het Hunebedcentrum aan Editie NL. "We zijn daar nieuwsgierig naar. Wat is het verhaal achter die hunebedden? We willen er dan meteen een wedstrijd van maken: wie de mooiste heeft."Daarom heeft het centrum een oproep gedaan, waar al veel reacties op zijn gekomen. Maar waarom zoveel mensen een nephunebed plaatsen, is voor Klompmaker nog gissen. "In eerste instantie denk ik dat die mensen misschien grote keien vinden en niet weten wat ze er anders mee moeten doen. Maar het kan ook dat ze op die manier willen laten zien dat ze trots zijn op het landschap."Bij de Bonnerschool in Gieten staat zo'n nephunebed. Die hebben ze daar in 2000 zelf neergezet en wordt nu gebruikt als speeltoestel. Voor sommigen is hij niet van echt te onderscheiden. "Nieuwe ouders denken wel eens dat het een echt hunebed is. Maar in tegenstelling tot een echte is deze om op te klimmen!" zegt directeur Freddie van Dijk.De school is nog steeds blij met de replica. "We voelen ons als Drentenaren natuurlijk wel trots bij zo'n hunebed", zegt directeur Freddie van Dijk. "Hij is mooi voor de schoolfoto's en we gebruiken het hunebed op het plein in geschiedenislessen."Namaak hunebedden kunnen ook toeristen nog wel eens in verwarring brengen. "Gasten denken dat het echt is, maar die denken dat elke steen in Drenthe van een hunebed is. We leggen natuurlijk meteen uit waar het Hunebedcentrum is, we zijn hier toch in de hunebedhoofdstad", zegt Maris Marissen, parkmanager van Vakantiepark Hunzedal in Borger.Vier jaar geleden legde ze twee hunebedden bij de ingang. "Ik vond het leuk. Er worden ook veel foto's van gemaakt, want hier mogen de kinderen er wel op."Yvonne Cornax van Drenthe Marketing vindt het hunebed een mooi symbool voor het karakter van de provincie. "De hunebedden staan aan het begin van het Canon van Nederland, over de geschiedenis van ons land. Drenthe is daar trots op. We hebben er allemaal wat mee", zegt ze.Maar manager Stefan Scheurwater van hotel de Hunzebergen in Exloo, waar ook een nagemaakt hunebed voor de deur ligt, denkt dat die trots wel meevalt. "Maar horeca-ondernemers spelen er natuurlijk wel op in. Vooral als marketing voor toeristen is het interessant", meent hij.Hoe de stapel stenen bij het hotel is gekomen weet hij niet, maar ook daar gaan mensen er graag mee op de foto. "Bruidsparen die op het landgoed trouwen gaan er wel eens op liggen of staan."