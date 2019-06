Nieuwe 15G-tram rijdt komende week met zandzakken rond

Een tramlading aan mensen weegt ongeveer dertien ton. Daarom gaat het GVB de komende week met datzelfde gewicht de nieuwe 15G-tram testen. Met zandzakken, welteverstaan.'Zo kunnen we zonder passagiers toch testen met het vergelijkbare gewicht', schrijft de vervoerder op Twitter.De testritten vinden ook deze week 's nachts plaats. Eerdere proeven gebeurden nog met een lege tram. Deze reed op lage snelheid over trajecten met smalle straten en bruggen, om te bekijken of er niks werd geraakt.Het GVB kondige al aan om ook op hogere snelheid te gaan testen en om zandzakken in te zetten. Dit alles zal ongeveer een week of zes duren.Als alles goed gaat, komt eind juni de tweede 15G-tram naar Nederland. Deze ondergaat nu nog een klimaattest in Duitsland. In totaal zijn er 63 van de trams besteld. GVB verwacht dat rond de winter van 2019 de nieuwe trams in dienst zullen gaan.