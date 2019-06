Alarmknop leidt agenten naar woning van man op leeftijd met flinke honger

UTRECHT - Agenten die de woning van een bejaarde man in de wijk Oog in Al binnengingen nadat zijn alarmknop was geactiveerd, concludeerden vanavond dat het ging om een gevalletje vals alarm. Het grootste probleem van de man was dat hij zijn avondeten niet kreeg opgewarmd.De politie werd op de melding afgestuurd omdat er geen contact met de man gelegd kon worden nadat zijn alarmknop was geactiveerd. Met een sleutel van de buren konden agenten bij hem naar binnen. Daar troffen ze de man in volle gezondheid, maar met grote honger, aan: hij kreeg zijn avondeten niet opgewarmd.Het is onduidelijk hoe de alarmknop van de man geactiveerd is. Hijzelf zegt dit niet gedaan te hebben. Mogelijk is het per ongeluk gebeurd. Omdat de agenten er toch waren, hebben ze man op leeftijd wel even uitgelegd hoe zijn magnetron werkt.