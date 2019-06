Kat gewond na beschieting met pijl in Amstelveen

AMSTELVEEN - In de Amstelveense wijk Waardhuizen is vrijdagmiddag een kat doorboord met een pijl. Volgens Yvonne Westenberg, vrijwilliger bij de dierenambulance, is het dier beschoten door onbekende mensen.De kat werd aan de zijkant van zijn lichaam geraakt en is met spoed overgebracht naar de dierenarts. "Gelukkig zijn er geen vitale delen geraakt en mag 'ie vanavond weer naar huis", aldus Yvonne.Vermoedelijk is er met een blaaspijp op het dier geschoten. Wie dat heeft gedaan, is niet bekend.