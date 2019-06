Naakte man dringt huis binnen en gaat douchen

Twee vrouwen hebben donderdagavond de schrik van hun leven gekregen toen bleek dat er een naakte man bij hun onder de douche stond.



Op donderdag 6 juni 2019 om 18.35 uur werden verschillende surveillance-eenheden, waaronder een hondengeleider met zijn hond, naar een woning aan de Violethof gestuurd. Er zou daar een naakte man onder de douche hebben gestaan zonder dat de bewoners het wisten. Ter plaatse in de straat was een naakte man door verschillende omstanders in een hoek gedreven en in bedwang gehouden. Op het moment dat de hondengeleider zag dat de man een ijzeren staaf bij zich had pakte hij zijn hond er bij. Hiermee kon hij de man op afstand houden. De hondengeleider vroeg aan een omstander om zijn lexaanschild aan te geven. De verdachte luisterde niet naar de bevelen die de agent aan hem gaf. Juist op het moment dat hij geweld wilde gaan gebruiken en met hond en schild de man onder controle wilde gaan brengen liet de man zijn staaf vallen en ging hij op de grond liggen. Hij is aangehouden.



De bewoners van de woning waren erg overstuur. Twee vrouwen waren thuis en hoorden iemand onder de douche. Ze dachten van elkaar dat ze onder de douche stonden. Pas toen een naakte man een slaapkamer binnen kwam, drong de ernst tot hun door. Ze pakten iets in hun handen en hebben daarmee de man uit huis gejaagd. De politie is toen gebeld. De verdachte, een 46-jarige man uit Tilburg is naar het bureau gebracht. Hij maakte een zeer verwarde indruk. Voor de slachtoffers is hulp geregeld. In de woning lag kleding en andere zaken die van de verdachte waren.

Reacties

11-06-2019 18:22:51 stora

Stamgast



WMRindex: 15.425

OTindex: 1.828

Quote:

Ze pakten iets in hun handen en hebben daarmee de man uit huis gejaagd.

Ik vraag me af wat dat "iets" was wat die meiden in hun handen hadden gepakt? Ik vraag me af wat dat "iets" was wat die meiden in hun handen hadden gepakt?

11-06-2019 19:25:26 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 33.876

OTindex: 70.759

Quote:

liet de man zijn staaf vallen en ging hij op de grond liggen.



Was hij daar dan mee aan het spelen?



En Was hij daar dan mee aan het spelen?En @stora : misschien hadden ze die vent zijn staaf gegrepen?

11-06-2019 19:31:36 stora

Stamgast



WMRindex: 15.425

OTindex: 1.828

@Mamsie , het verhaal vertelt niet wat ze beetpakten. Maar de meiden pakten allebei hetzelfde beet blijkbaar

12-06-2019 00:02:31 Emmo

Oudgediende



WMRindex: 38.946

OTindex: 20.694

@stora : @Mamsie : Ook mijn fantasie maakt overuren bij het lezen van dat "iets".

