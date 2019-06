11-06-2019 12:13:57

Laatste edit 11-06-2019 12:24

Hoelang zijn deze mensen getrouwd? Mevrouw zal toch wel weten of haar man af en toe wel of niet een sigaretje rookt of een glaasje drinkt. Dat ze regels stelt is één ding, maar dat ze beslist of hij al dan niet naar een feestje mag is het toppunt. Is meneer echt thuis gebleven? Ik zou gegaan zijn, als ik hem was, zelfs als ik helemaal geen zin had in een feestjeedit: oh, het staat op het lijstje, dat hij gestopt is met roken en drank. Arme hubby. Hoe is het spreekwoord ook weer: "Good girls/guys go to heaven and bad girls/guys go everywhere"