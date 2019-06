Een op de twaalf mannelijke schapen is homoseksueel

We kennen al gevallen van homoseksualiteit bij pinguïns, dolfijnen en zeehonden. Maar ook veel andere diersoorten vertonen homoseksueel gedrag. Zo ook rammen, waarvan 8% homo zou zijn.



Onlangs zond het Britse Channel 4 een documentaire uit die 'My Gay Dog and Other Animals' heet. De show richt zich op homoseksueel gedrag in de dierenwereld. En dat is talrijk. De documentaire focust zich onder andere op homoseksualiteit bij schapen. We komen te weten dat één op de twaalf rammen homo zou zijn. Dat vormt een groot probleem voor de boeren. "Vanuit een zakelijk perspectief is dit een probleem voor ons omdat onze rammen moeten fokken met de schapen, niet met elkaar", aldus de manager van een boerderij. Homoseksuele rammen die weigeren om met de schapen te fokken, worden uiteindelijk afgeslacht voor hun vlees. Het televisieprogramma volgt een ram die in een omheining met 30 schapen zit. Hij negeert de bronstige vrouwtjes volledig en probeert de aangrenzende wei te bereiken, waar zich nog andere rammen bevinden. Ook andere diersoorten komen aan bod, zoals apen, honden, schildpadden en leeuwen.

Reacties

11-06-2019 10:06:50 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 33.873

OTindex: 70.754

Quote:

Een op de twaalf mannelijke schapen is homoseksueel



Zou die verhouding bij mensen niet precies eender zijn? Zou die verhouding bij mensen niet precies eender zijn?

11-06-2019 10:12:55 venzje

Oudgediende



WMRindex: 14.850

OTindex: 4.244

Quote:

rammen moeten fokken met de schapen, niet met elkaar Geen zorgen: dat lukt ze nooit. Geen zorgen: dat lukt ze nooit.

11-06-2019 10:23:53 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 33.873

OTindex: 70.754

@venzje : Het is ook een fout van de spellingscontrole, fucken had er moeten staan.

11-06-2019 11:58:07 MIADIA

Oudgediende



WMRindex: 3.789

OTindex: 5.541

S ik begreep dat rammetjes veelal als lammetje al geslacht worden, maar ze wat laten groeien en na de pubertijd slachten is dus misschien handiger, als het beestje zijn ware (ge)aard(heid) heeft laten zien?

11-06-2019 12:37:31 stora

Stamgast



WMRindex: 15.420

OTindex: 1.828

@venzje :

Quote:

rammen moeten fokken met de schapen, niet met elkaar Geen zorgen: dat lukt ze nooit. QuoteGeen zorgen: dat lukt ze nooit.

Maar ze blijven wel oefenen. Maar ze blijven wel oefenen.

