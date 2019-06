Oldenzaal is de hoofdstad van de olifantenpaadjes

Oldenzaal is sinds kort de hoofdstad van de olifantenpaadjes. Althans, als het aan de Facebookpagina Olifantenpaadjes ligt. "Ik kreeg de laatste tijd veel mooie foto's toegestuurd uit Oldenzaal", zegt de oprichter van de pagina. "Van verschillende mensen. Op een gegeven moment stelde iemand in de reacties voor om Oldenzaal de hoofdstad te noemen. En zo geschiedde!""Het mooie is dat mensen vaak zelf wel bepalen wat de snelste route is. En volgens mij is dat ook typisch Nederlands. Nergens anders op de wereld is een land zo parkachtig aangelegd als hier. En met dat mooie gras overal krijg je vanzelf ook mooie olifantenpaadjes."De oprichter kreeg als kind het boek Olifantenpaadjes cadeau en dat inspireerde hem om hier een Facebookpagina van te maken. Hij krijgt niet alleen maar foto's uit Overijssel, maar uit heel Nederland en soms ook van daarbuiten.Wil je het olifantenpaadje uit jouw buurt ook op de pagina zien? Maak een foto en stuur 'm samen met de locatie op naar de Facebook- of Twitterpagina.