Zwerfkei van Drenthe terug naar Scandinavië: Het begon als grapje

Een zwerfkei met heimwee. Volgens kunstenaar Bart Eysink Smeets kan het. Hij gaat binnenkort een kei vanuit Drenthe thuisbrengen naar Scandinavië.Eysink Smeets kreeg van de gemeente Borger-Odoorn toestemming. De uitverkoren kei is afkomstig van de Åland-eilanden tussen Finland en Zweden."Het begon als een grapje, maar uiteindelijk wilde ik toch echt graag eentje naar huis brengen. Vooral omdat je vrij specifiek hun herkomstgebied kan achterhalen", vertelt Eysink Smeets. "De zwerfkeien zijn eigenlijk weeskeien. Het is sneu, ze zijn al 200.000 jaar weg uit hun thuisland. Ik heb voor de steen besloten dat hij heimwee heeft."Met een crowdfundingsactie kreeg de kunstenaar het benodigde geld bij elkaar. "Heel veel mensen hebben geld gegeven. Het doelbedrag is behaald", zegt Eysink. "We gaan de zwerfkei op een aanhanger naar Scandinavië vervoeren. Dan kan hij open en bloot genieten van de reis. In Åland zullen ze hem met open armen ontvangen."De lege plek op Drentse bodem krijgt, als het aan Eysink ligt, een nieuwe invulling. "De steen gaat weg, maar we willen hem wel blijven herinneren. Er moet een monument komen: een afdruk in cement."