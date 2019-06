Brandweerlieden roepen vrouwen na, brandweer reageert 'geschokt'

De Amsterdamse brandweer zegt 'geschokt' te zijn nadat een twitteraar had gezien dat vrouwen en ook mannen op straat worden nageroepen en gejoeld door brandweerlieden. Zo werden vrouwen nageroepen en naar een man met roze haar werd 'joehoe' geroepen en gezwaaid.



'Het is mooi weer en bij de Brandweer Amsterdam Kazerne Nico is het balkon als een apenrots', schrijft Pieter op Twitter. 'Vrouwen op fietsen worden nageroepen en naar Dirk met roze haar riepen ze Joe-hoee en zwaaien met een gebroken polsje', zag Pieter.



'Niet de eerste keer'

Daarna zegt hij dat het niet de eerste keer zou zijn dat brandweerlieden van de kazerne in het centrum 'homofoob gedrag vertonen'. Pieter zou ook een keer zijn nageroepen door brandweermannen toen hij met zijn vriend op het balkon zat. 'Ik wil zo niet bejegend worden door de brandweer'.



Het Twitter-account van de Brandweer Amsterdam-Amstelland reageert vandaag op de aantijgingen: 'Wij zijn geschokt en vinden het zeer vervelend dit te vernemen. Dit is niet zoals uw brandweer hoort te zijn. Dit is niet de brandweer die wij willen zijn.'

Het wordt kennelijk tijd dat ze weer eens uitrukken, ze beginnen oversekst te raken. Het wordt kennelijk tijd dat ze weer eens uitrukken, ze beginnen oversekst te raken.

