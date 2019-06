Fietsers trekken zich niks aan van gesloten Willemsbrug: limbodansend onder slagboom door

De drukke Willemsbrug in het centrum van de stad Amsterdam had dinsdagmiddag een storing. De brug leek niet meer volledig te sluiten waardoor de slagbomen dicht bleven. Uiteraard trokken Amsterdammers op de fiets zich niets van de gesloten brug aan.



Ondanks de knipperende rode lichten en het luide gepiep waagden veel fietsers het er gewoon op. Met een soort limbodans met fiets en al kropen Amsterdammers gewoon onder de slagbomen door. 'Iedereen gaat toch?'



Mogelijk was de oorzaak van de storing dat de brug niet gekoeld werd met water. 'Eén keer een beetje warm weer en het is gelijk weer stuk', zegt een voorbijganger.



Later kwam er toch iemand langs om de brug te koelen. 'Dit zijn de laatsten die er overheen gaan!', riep hij nog. Waar vervolgens niemand zich wat van aantrok.



Nadat de brug was afgekoeld konden de slagbomen weer open en kon al het verkeer weer oversteken.

Reacties

07-06-2019 17:01:30 Mamsie

Oudgediende



O, dat het ik ook wel gedaan hoor! Een heel gedoe met de brommer maar uren blijven staan wachten voor niks, dat was ook geen optie.

