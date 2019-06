Woede om flesjes water van 6 euro op Haags festival

Talloze klachten over de prijs van 6 euro voor een flesje water bij het technofestival The Crave heeft tot vragen geleid in de Haagse gemeenteraad. De PvdA-fractie vroeg gisteren waarom er geen gratis tappunten waren op het dancefestival. The Crave vond afgelopen zaterdag plaats in Den Haag.



Raadslid Janneke Holman heeft een bericht hierover van Omroep West bevestigd. De festivalorganisatie is niet bereikbaar voor commentaar en zwijgt op haar eigen pagina over alle klachten.



"Zeker met die tropische temperaturen is het bizar als een festival geen gratis water ter beschikking stelt", aldus Holman. Mensen stellen op internet dat zij zelfs niet het festivalterrein af mochten om water te halen.



De PvdA wil dat Den Haag in de festivalvergunning voor grote evenementen opneemt dat er verplicht gratis watertappunten op het terrein moeten zijn. "Dat is in Amsterdam al jaren het geval."



Een woordvoerder van festival The Crave zei in een reactie dat een flesje 4,50 euro kostte, waar bovenop nog eenmalig 1,50 euro statiegeld gerekend werd dat naar een goed doel naar keuze gaat. Volgens hem was het zaterdag niet tropisch warm in het Haagse Zuiderpark, maar was het er 22,5 graden.

07-06-2019 10:16:14 allone

Ook met 22,3 graden (en vooral als de zon schijnt) moet je regelmatig water drinken. Zien die Hagenezen alles met dollartekens in hun ogen?



07-06-2019 10:32:51 botte bijl

@allone :

gelukkig zijn niet alle Hagenezen hetzelfde gelukkig zijn niet alle Hagenezen hetzelfde

07-06-2019 10:42:25 venzje

De prijs van drinkwater ligt gemiddeld rond €1,- per kuub, oftewel €0,001 per liter. Dat is €0,0005 (1/20 cent) per flesje van een halve liter...





07-06-2019 10:44:25 botte bijl

@venzje :

dat kan niemand gepast betalen en zoveel wisselgeld hebben ze niet, dus doen ze maar 6 €uro

of het verboden is om van thuis een flinke fles water mee te nemen dat kan niemand gepast betalen en zoveel wisselgeld hebben ze niet, dus doen ze maar 6 €uroof het verboden is om van thuis een flinke fles water mee te nemen

07-06-2019 10:53:42 Mamsie

Ik begrijp niet dat mensen naar zoiets gaan, op een zonnige dag, en niet zelf hun eigen drinken meenemen.

Gewoon een rugzakje met een paar flesjes water.

Het lijkt me niet slim om te rekenen op voorzieningen waarvan je niet weet of ze aanwezig zijn.

07-06-2019 11:09:21 allone

@Mamsie : als het een festival voor tieners is , dan hebben die misschien nog niet zoveel wijsheid en levenservaring?

07-06-2019 11:18:01 allone

@venzje :

. Dat is €0,0005 (1/20 cent) per flesje van een halve liter... Quote. Dat is €0,0005 (1/20 cent) per flesje van een halve liter... @botte bijl :



dat kan niemand gepast betalen en zoveel wisselgeld hebben ze niet, dus doen ze maar 6 €uro Quotedat kan niemand gepast betalen en zoveel wisselgeld hebben ze niet, dus doen ze maar 6 €uro goed argument goed argument

07-06-2019 11:23:36 venzje

@botte bijl : @Mamsie : @allone : Bij festivals wil het nog wel eens verboden zijn om eigen drinken mee te nemen en bij de ingang wordt erop gefouilleerd.

07-06-2019 13:33:12 Emmo

@venzje :

@botte bijl : @Mamsie : Quote @allone : Bij festivals wil het nog wel eens verboden zijn om eigen drinken mee te nemen en bij de ingang wordt erop gefouilleerd. In dat geval lijkt het mij billijk om dat flessenwater tegen kostprijs beschikbaar te stellen.

