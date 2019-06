Drie honden mogelijk vergiftigd door eten van mensenpoep met drugsresten

ZWAAG - De spoeddienst van dierenkliniek Kop tot Staart in Hoorn heeft gisteren drie grote honden behandeld voor vergiftiging. De beesten werden ziek omdat ze mogelijk mensenpoep hebben gegeten met drugsresten. Dit gebeurde na een wandeling in het park naast de N307 Zwaag, vlakbij een voetbal- en softbalvereniging.



De drie honden kwamen gisteren allemaal binnen met dezelfde verschijnselen. Ze liepen raar, hadden onrustige ogen en waren overgevoelig voor geluid. De huisdieren hadden op precies dezelfde plek gelopen, in dat park.



De kliniek heeft een sterk vermoeden dat de dieren ziek zijn geworden door het eten van mensenontlasting waar drugsresten in voor kwamen. "Ja, honden vinden dat heel erg lekker. Dan krijgen ze die vergiftiging op die manier binnen en vandaar die lichamelijke reactie", aldus een medewerker. De kliniek zocht vervolgens contact met het vergiftigingscentrum, die ook denkt dat het om een drugsvergiftiging gaat. "Toch kan je dat nooit met honderd procent zekerheid zeggen."



De politie werd direct ingeschakeld en stond vanochtend op de stoep bij de kliniek. "Er was één eigenaar van de drie honden die precies wist waar de hond in de bosjes iets had gegeten. We denken dat de politie contact gaat zoeken met deze persoon en het daar op gaat ruimen. Het park wordt in ieder geval sowieso doorzocht", vertelt de medewerker.



Het waren 'gelukkig' grote honden die het is overkomen. "Die kunnen meer aan. Als het een klein hondje was geweest, was die misschien overleden. De drie beesten maken het naar omstandigheden inmiddels weer goed.

Reacties

03-06-2019 16:09:02 stora

Stamgast



WMRindex: 15.349

OTindex: 1.817



Jij bent blij dat je ervan af bent en een ander is er weer blij mee Het lijkt de kringloop wel.Jij bent blij dat je ervan af bent en een ander is er weer blij mee

03-06-2019 17:25:24 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 33.809

OTindex: 70.643

De gedrukte hoop.

03-06-2019 17:59:05 zekerlezen

Actief lid

WMRindex: 118

OTindex: 4

als je poep gaat eten heb je sowieso geen respect voor jezelf en je welzijn en zweven er sowieso veel grotere zorgen aan je kop



ik bedoel, wat voor ranzige hondensoorten doen dat eigenlijk?





03-06-2019 18:29:22 stora

Stamgast



WMRindex: 15.349

OTindex: 1.817



@zekerlezen , alle honden als ze de kans krijgen. En voor een hond is dat niet ranzig.

03-06-2019 20:06:04 stora

Stamgast



WMRindex: 15.349

OTindex: 1.817



Als bv mensen elkaar ontmoeten dan geven ze elkaar een hand.

Honden doen dat niet. Sterker nog, dat kunnen ze niet want ze hebben geen handen. Als honden elkaar ontmoeten dan snuffelen ze even bij elkaar onder de staart.

Ja, er zijn natuurlijk ook mensen die bij elkaar snuffelen maar dat leg ik wel uit als daar een artikel over komt anders ben ik off-toppic bezig en dat mag niet. @zekerlezen : Er is een verschil tussen mensen en honden.Als bv mensen elkaar ontmoeten dan geven ze elkaar een hand.Honden doen dat niet. Sterker nog, dat kunnen ze niet want ze hebben geen handen. Als honden elkaar ontmoeten dan snuffelen ze even bij elkaar onder de staart.Ja, er zijn natuurlijk ook mensen die bij elkaar snuffelen maar dat leg ik wel uit als daar een artikel over komt anders ben ik off-toppic bezig en dat mag niet.

03-06-2019 20:20:32 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 71.773

OTindex: 31.226

als dat echt komt van één hoop mensenpoep, dan moet er een mens ontzettend onder de invloed zijn geweest

03-06-2019 21:16:59 HoLaHu

Senior lid

WMRindex: 278

OTindex: 17

Wnplts: De Kempen

Je gaat wandelen met je hond en je komt met een beest thuis dat zo stoned is als een garnaal en helemaal "haai"!

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: