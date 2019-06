Gregory huurde voor 500 euro een woning die niet bleek te bestaan

Een appartement voor 500 euro aan het Minervaplein in Zuid. Het lijkt te mooi om waar te zijn. En dat was het ook. De Griekse expat Gregory Kandarakis (22) trapte er in, en hij is niet de enige.



Gregory arriveerde begin mei in Nederland. Hij had via Kamernet een kamer gevonden in Zuid, volgens collega's een buitenkansje: voor maar 500 euro zou hij een appartement delen met vier huisgenoten.



Hij stond met zijn koffers op de stoep voor het pand aan het Minervaplein, maar bleek te zijn opgelicht. Een borgsom van 500 euro was toen al overgemaakt naar de rekening van de zogenaamde verhuurster. Resultaat: de eerste dagen in Nederland verbleef hij met zijn koffers op kantoor, ging van logeerkamer naar logeerkamer. Zo kan hij nu tot het einde van de maand in een appartement van een vriend van een collega verblijven.



Gregory: 'Ik vond mezelf ook naïef. Iedereen van mijn leeftijd is vrij naïef. Alles moet tegenwoordig snel, we hebben niet de mindset om te wachten en te onderzoeken. We zoeken de makkelijkste en snelste weg. Dat is niet fijn, maar wel de harde waarheid. Ten eerste geef ik mezelf de schuld. Achteraf denk ik: ik had dit beter kunnen aanpakken. Maar het is gebeurd.'



Helaas is Gregory zeker niet de enige die op deze manier is opgelicht. Vooral studenten en expats lijken de dupe te worden. Veel van hen komen terecht bij stichting !WOON, die gedupeerden voornamelijk juridische bijstand biedt. Gert Jan Bakker van !WOON waarschuwt: 'Als het te mooi is om waar te zijn, is dat het ook.'



Gregory hoopt dat andere expats en studenten beter opletten. 'Ik hoop dat niemand in de problemen komt zoals ik. Iedereen komt hier omdat ze weten dat het een grote, goede stad vol met kansen en cultuur is. Dit is het laatste wat je verwacht te gebeuren. Daarom moeten alle buitenlanders alles dubbelchecken wat ze denken te krijgen.'

Reactie Kamernet



'Dat de heer Kandarakis opgelicht is, is inderdaad geen fijne situatie. De advertentie heeft inderdaad op Kamernet online gestaan, de advertentie is snel geblokkeerd na ons proactieve meldsysteem.' Verder adviseert Kamernet hun gebruikers veilig te huren en te betalen via RentOK en zeggen zij hun gebruikers te waarschuwen voor online oplichters.

Reacties

02-06-2019 08:51:53 Mamsie

Hij stond met zijn koffers op de stoep voor het pand aan het Minervaplein,





Nou ja, het pand bestond dus wel degelijk maar het was niet te huur.

Da's toch anders. Nou ja, het pand bestond dus wel degelijk maar het was niet te huur.Da's toch anders.

02-06-2019 08:55:06 botte bijl

hij was dus met koffers aan het zeulen terwijl hij zelf werd getild. geldt dat ook als multitasking

02-06-2019 09:48:06 allone

@botte bijl : getild worden zou ik niet als 'task' beschrijven..

Mijn tante heeft toen ze jong was een kamer op het Minervaplein gehad.. maar da's al 50 jaar geleden. getildzou ik niet als 'task' beschrijven..Mijn tante heeft toen ze jong was een kamer op het Minervaplein gehad.. maar da's al 50 jaar geleden.

02-06-2019 17:06:54 zekerlezen

tja, zal hoogstwaarschijnlijk een of andere scamnigeriaan zijn, diep in het rimboe van het eigen land. Probeer maar eens hem voor de rechter te slepen, zal je niet lukken. Ook de politie is in de landen zo corrupt als de pest.



Ben ook regelmatig opgelicht in het verleden, maar gelukkig niet zo drastisch als wat deze man is overkomen. Ik werk in een onlineberoep waar wij via het internet opdrachten moeten zien te binnenhalen. Had ooit iemand die mij een hele leuk werk aanbood, prachtige beloning afgesproken en alles. Na twee weken eraan gewerkt te hebben, stuurde ik die naar hem (of haar) door. Had daarna geen enkele respons meer van degene gekregen. Hij gaf geen enkele kik. Belde het zogenaamde telefoonnummer van hem, bleek niet te werken. Ook de naam van het bedrijf en alle andere gegevens waren nep.



Het enige wat ik van hem nog had was zijn mailadres. Maar ja, dat is vrij waardeloos. Ik bekeek het ip-adres onder een van de mailberichten en toen bleek die afkomstig te zijn vanuit Nigeria.



Dat was het enige wat ik hoefde te weten. Opgelicht.



Dat geval zorgde ervoor dat ik jarenlang weigerde om voor Amerikanen te werken (zo had hij zich voor uitgegeven).



Zulke lui doen meer slechts dan goeds, want ze scheppen wantrouwen in een heel beroepssector en zorgen dat werk minder snel wordt uitegevoerd. " Veel van hen komen terecht bij stichting !WOON, die gedupeerden voornamelijk juridische bijstand biedt. "tja, zal hoogstwaarschijnlijk een of andere scamnigeriaan zijn, diep in het rimboe van het eigen land. Probeer maar eens hem voor de rechter te slepen, zal je niet lukken. Ook de politie is in de landen zo corrupt als de pest.Ben ook regelmatig opgelicht in het verleden, maar gelukkig niet zo drastisch als wat deze man is overkomen. Ik werk in een onlineberoep waar wij via het internet opdrachten moeten zien te binnenhalen. Had ooit iemand die mij een hele leuk werk aanbood, prachtige beloning afgesproken en alles. Na twee weken eraan gewerkt te hebben, stuurde ik die naar hem (of haar) door. Had daarna geen enkele respons meer van degene gekregen. Hij gaf geen enkele kik. Belde het zogenaamde telefoonnummer van hem, bleek niet te werken. Ook de naam van het bedrijf en alle andere gegevens waren nep.Het enige wat ik van hem nog had was zijn mailadres. Maar ja, dat is vrij waardeloos. Ik bekeek het ip-adres onder een van de mailberichten en toen bleek die afkomstig te zijn vanuit Nigeria.Dat was het enige wat ik hoefde te weten. Opgelicht.Dat geval zorgde ervoor dat ik jarenlang weigerde om voor Amerikanen te werken (zo had hij zich voor uitgegeven).Zulke lui doen meer slechts dan goeds, want ze scheppen wantrouwen in een heel beroepssector en zorgen dat werk minder snel wordt uitegevoerd.

02-06-2019 17:44:26 Jylliana92

Ik heb wel eens gereageerd op een gelijksoortige woning in Amsterdam. Enkele weken heen en weer gemaild, maar een bezichtiging kon er niet vanaf want de eigenaar zat voor haar werk in Zwitserland ofzo. Of ik even 1200 euro borg wilde overmaken en dan zou ik de sleutel opgestuurd krijgen. Doei.



Google reverse image search leverde dan ook foto's van een appartement in Londen op.



02-06-2019 19:34:07 allone

welkom op WMR @Jylliana92 : ah, dus jij was alerter dan deze Griek!welkom op WMR

02-06-2019 21:56:34 Emmo

@zekerlezen :

Ook de politie is in de landen zo corrupt als de pest. QuoteOok de politie is in de landen zo corrupt als de pest.



Quote:

Dat geval zorgde ervoor dat ik jarenlang weigerde om voor Amerikanen te werken (zo had hij zich voor uitgegeven). Deze mensen wisselen van nationaliteit net zo het hun uitkomt. Niet alleen de politie. Ik kom er net vandaan.Deze mensen wisselen van nationaliteit net zo het hun uitkomt.

