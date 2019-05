Straatnaam Piccolo wordt toch weer Hobo

Zaandam krijgt toch weer een straat met de naam Hobo. De straatnaam was eerder veranderd in Piccolo omdat een aantal bewoners vond dat de straatnaam H

31-05-2019 14:56:59

Allemachtig, weten die mensen dan niet wat een hobo is? Wat een klootjesvolk is dat daar!

Willen ze dan wél in de pik-kolo wonen?

Een gore geest ziet overal wel iets goors in.

Stomme mensen met hun hobofobie!