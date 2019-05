Woede om vogelwerende netten op balkons: 'Doe dit niet!'

De Dierenambulance Amsterdam heeft er schoon genoeg van: de netten die over balkons zijn gespannen waarin vogels verstrikt kunnen raken. Wekelijks krijgen de medewerkers wel een melding. 'We kunnen er zo ontzettend boos om worden. Doe dit niet.'



Hoeveel vogels er per jaar overlijden doordat ze verstrikt raken, weet directeur Margje de Jong niet precies. Ze vermoedt dat het er zeker tientallen zijn. 'Wij krijgen elke week wel een melding van een vogel die vastzit. Maar dat is slechts het topje van de ijsberg. Lang niet iedereen haalt ons erbij.'



Onlangs was het ook weer raak, schrijft de Dierenambulance op Facebook. Twee duiven die verstrikt raakten. De ene redde het niet, de andere kon worden bevrijd 'zonder al te ernstige verwondingen'. Volgens de Dierenambulance hebben de netten geen zin. 'Het helpt vaak niet en daarbij levert het een hoop dierenleed op.'



De medewerkers komen soms schrijnende gevallen tegen, zegt De Jong. Vogels die op hun kop hangen, erg verzwakt zijn geraakt of zelfs aan het stikken zijn. 'Sommige dieren kunnen we nog redden, dat hangt er geheel van af hoe lang ze al vast zitten. Maar soms kunnen wij ook niks meer doen. '



Er zijn genoeg diervriendelijke alternatieven om vogels te weren, stelt ze. 'Je kunt spijlen aanbrengen op je balkon, een steviger gaas over je balkon spannen, op andere manieren zorgen dat de volgens geen zitplek hebben. De netten zijn een onnodig risico, zeker als ze al wat slapper hangen.'



Het beste is volgens haar om gewoon te accepteren dat de vogels er zijn. 'Vogels in een stad zoeken nu eenmaal ook balkons op. Het is onzinnig om te denken dat je ze daar weg kan krijgen. Ze horen bij een stad, ze horen bij Amsterdam.'

31-05-2019 12:25:33 Emmo

Oudgediende



WMRindex: 38.878

OTindex: 20.671

Quote:

Ze horen bij een stad, ze horen bij Amsterdam. Toch vind ik het voorstelbaar dat de mensen zich ergeren aan die vogelstront op hun balkon.

En dat het niet helpt? Mijn ervaring is anders. Als bij mij een spreeuw vast komt te zitten duurt het wéken voordat ze weer in de buurt durven komen. Toch vind ik het voorstelbaar dat de mensen zich ergeren aan die vogelstront op hun balkon.En dat het niet helpt? Mijn ervaring is anders. Als bij mij een spreeuw vast komt te zitten duurt het wéken voordat ze weer in de buurt durven komen.

31-05-2019 13:02:54 allone

Oudgediende



WMRindex: 38.102

OTindex: 69.989

De overburen van mijn moeder hebben een figuur/beeld van een roofvogel op hun balkon. De vogels blijven daar geheid altijd weg.

31-05-2019 14:46:42 zekerlezen

Actief lid

WMRindex: 108

OTindex: 2

En als je zo'n muggennet rondom je balkon monteert, en ze het niet kunnen zien er op volle snelheid in vliegen, kunnen ze ook doodgaan. Heb het achteraf zien gebeuren bij zelfs spiegelgladde ramen van gebouwen, daar zo'n dooie mus ernaast liggen. Maken ze zich daar ook over druk?

31-05-2019 14:51:12 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 33.792

OTindex: 70.624

De duiven blijven bij mij weg uit de magnolia sinds daar een Blokker-kraai hangt.

En ik hoop dat andere vogels hierdoor ook wegblijven uit de aalbessenstruik die daarnaast staat.



De laatste keer dat ik die duiven zag, zaten ze verbijsterd op het dak van de schuur te kijken naar het gevaar.

En ze zeiden tegen elkaar: hier gaan we niet wonen, de buurt hólt achteruit!

31-05-2019 15:12:39 stora

Stamgast



WMRindex: 15.308

OTindex: 1.817



Nou zoek ik nog een plastic poppetje tegen muizen. @Mamsie , dat zou een wmr artikel kunnen zijn. Hoe een plastic poppetje de rust in je tuin hersteld.Nou zoek ik nog een plastic poppetje tegen muizen.

