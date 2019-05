Man springt in water om hond te redden, brandweer rukt uit voor beide slachtoffers

Een man is vanmorgen vanaf de Surinamekade in Zeeburg in het water gesprongen om zijn hond te redden die even daarvoor een duik nam. Vanwege de hoge kade kon de man niet zelf uit het water komen, waardoor de brandweer moest worden ingezet om beide slachtoffers op het droge te helpen.



Het baasje van de hond verklaarde dat zijn herder 'niet zo bijster goed kon zwemmen', waardoor hij zelf zijn trouwe viervoeter was nagedoken.



Volgens de politie probeerde de man zijn hond boven water te houden door zich aan de kant vast te houden en de hond op zich te laten rusten.



Meerdere hulpdiensten, waaronder de brandweer, een politieboot en ambulance, zijn uitgerukt voor de zwemmers. Inmiddels staan zowel de hond als zijn baasje met beide voetjes weer op het droge.

Reacties

28-05-2019 14:14:44 allone

Oudgediende



staan zowel de hond als zijn baasje met beide voetjes beide voetjes, ik hoop dat die hond op vier voetjes staat?



Het rare aan dit verhaal is dat een hond niet zou kunnen zwemmen; volgens mij kunnen alle dieren zwemmen.

Hoewel, misschien een giraf niet??? beide voetjes, ik hoop dat die hond op vier voetjes staat?Het rare aan dit verhaal is dat een hond niet zou kunnen zwemmen; volgens mij kunnen alle dieren zwemmen.Hoewel, misschien een giraf niet??? klik hier Ook giraffen kunnen zwemmen, zien er een beetje uit als zwanen / dinosau-russen.

28-05-2019 14:16:05 zekerlezen

Actief lid

Een hond die zomaar het water inspringt, dan zul je als 'baas' niet echt de baas zijn over je hond.

28-05-2019 14:19:14 zekerlezen

Actief lid

@allone :

Daarnaast had hij twee keer grote mazzel,



1) hij was op een drukke plek en zichtbaar in het water



2) hij had iets om zich aan vast te houden



Of deed hij het juist omdat hij wist dat die er waren?

zwemmen kan wel, drijven is andere koek.Daarnaast had hij twee keer grote mazzel,1) hij was op een drukke plek en zichtbaar in het water2) hij had iets om zich aan vast te houdenOf deed hij het juist omdat hij wist dat die er waren?

28-05-2019 14:21:17 stora

Stamgast



Die kon ook goed zwemmen...ooit. @allone , misschien heeft de hond wel HD. Dan heb je ongeveer hetzelfde effect als je een oude vrouw in het water gooit die reumatiek heeft.Die kon ook goed zwemmen...ooit.

28-05-2019 15:25:17 botte bijl

Stamgast



die man bedoelde het nog wel zo goed, toen hij in het water sprong....

