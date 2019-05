27-05-2019 16:44:38

@zekerlezen :



Amsterdam, daar verwacht je toch geen hert? Dat heeft me op dwaalspoor gebracht. QuoteAmsterdam, daar verwacht je toch geen hert? Dat heeft me op dwaalspoor gebracht.

Nigtevecht ligt nog in Utrecht en is nog door die grote sloot gescheiden van Amsterdam...Het verhaal hier verteld niet aan welke kant de ree in het water is gekomen.