Gemeente maakt radio luisteren in Piet Heintunnel onmogelijk

Automobilisten kunnen in de Piet Heintunnel niet naar radiozenders luisteren. De gemeente heeft het radiosignaal namelijk uit veiligheidsoverwegingen geblokkeerd.



De Piet Heintunnel voldoet niet aan de wettelijke veiligheidseisen die sinds 1 mei 2019 zijn ingegaan. Daarom mogen er geen vrachtwagens meer rijden, maar is dus ook het radiosingaal uitgeschakeld.



'Dit is gedaan vanuit veiligheidsoverwegingen', vertelt een woordvoerder van de gemeente. 'Normaal gesproken kan de verkeersleiding bij een calamiteit het radiosignaal onderbreken en vervangen door een ontruimingsbericht via de radio. Dat is in de Piet Heintunnel op dit moment niet mogelijk.'



Het ontruimingsbericht kan alleen via de luidsprekers in de tunnel worden doorgegeven. 'Om te voorkomen dat automobilisten het ontruimingsbericht via de luidsprekers niet horen, is besloten het radiosignaal tijdelijk op te heffen', zegt de woordvoerder.



Overigens kunnen automobilisten ook niet in de IJtunnel naar de radio luisteren. Dat is geen bewuste keuze, maar het gevolg van een technische storing. Volgens de woordvoerder wordt geprobeerd het probleem op te lossen.



Wanneer het radiosignaal in de Piet Heintunnel weer kan worden ingeschakeld is nog onduidelijk.

Reacties

26-05-2019 18:33:42 Mamsie

Oudgediende



Quote:

En hoeveel mensen zitten naar een CD te luisteren of naar een andere eigentijdse geluidsdrager?



26-05-2019 18:39:06 zekerlezen

Lid

Tja, het principe en de redenering deugen wel, maar de uitvoering toch niet. Want met al die internet dingen tegenwoordig zal men alles gedownload hebben op zijn of haar smartfoon om vervolgens die lekker met een stemcommando af te spelen in de autospeakers.

26-05-2019 18:39:34 zekerlezen

Lid

@Mamsie :

Quote:

En hoeveel mensen zitten naar een CD te luisteren of naar een andere eigentijdse geluidsdrager?



Ha, je was mij net voor.

26-05-2019 19:25:40 botte bijl

Stamgast



uitgerekend in Amsterdam. de jaren dat ik daar woonde had ik -vanwege de vele inbraken in mijn auto- geen radio. er moeten daar meer auto's rondrijden zonder autoradio

26-05-2019 22:33:11 Emmo

Oudgediende



@zekerlezen :

Dat gebeurt wel vaker met @Mamsie

