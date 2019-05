Meisje (9) redt vriendin dankzij EHBO-les die ze dag ervoor leerde

MASSACHUSETTS - Een negenjarig meisje uit de Verenigde Staten heeft haar beste vriendinnetje gered die stikte in haar eten. Shailyn gebruikte daarbij

25-05-2019 10:18:50

Knappe meid! Iets wéten is één maar het op het juiste moment weten te doen is vers twee.



Ik zal nooit vergeten dat mijn oudste dochter, toen nog een peuterje, in moeilijkheden kwam met de banaan die ze aan het eten was.

Kind opgepakt, ondersteboven onder mijn linkerarm gehouden, met de rechterhand een mep tussen de schouderbladen en hop, daar vloog het bananestukje door de lucht.

Probleem opgelost.

Dat had ik eerder een andere moeder met succes bij haar kindje zien doen.



Maar bij een groter kind lukt dat niet, dan is de Heimlich en prima aktie.