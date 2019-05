Monteurs creëren per ongeluk gevaarlijke stof bij reinigen zwembad: huis ontruimd

NAARDEN - Aan het Vogellaantje in Naarden is vanmorgen een villa ontruimd, nadat twee zwembadmonteurs per ongeluk een verkeerde mengverhouding gebruikten bij het reinigen van het zwembad. Daardoor ontstond per abuis een gevaarlijke stof.De monteurs waren bezig met het schoonmaken van het binnenzwembad, toen ze zelf ontdekten dat ze tijdens het mengen van verschillende vloeistoffen niet de juiste verhoudingen hadden gebruikt. Ze konden zelf de brandweer waarschuwen om om hulp te vragen.De brandweer heeft de woning en een gebied daaromheen in een cirkel ontruimd en zal metingen verrichten in de buurt om te kijken of de stof niet verder detecteerbaar is.De monteurs zijn in een ambulance nagekeken na de melding, zij mankeerden niets.In verband met de ontruiming, werden ook enkele wegen in de buurt afgesloten. Daardoor was speelpark Oud Valkeveen een tijdlang slecht bereikbaar.