Motorhandvat zat jarenlang vast in vagina van vrouw

Sommige dingen steek je maar beter niet in een lichaamsopening. Eén daarvan is een motorhandvat. Artsen in India schrokken zich onlangs een hoedje toen ze een motorhandvat aantroffen in de vagina van een 30-jarige vrouw. Haar man zou het ding twee jaar geleden in haar vagina hebben gestopt toen hij dronken was.De moeder van zes werd een paar dagen geleden met hevige buikpijn opgenomen in het ziekenhuis in de Indiase plaats Madya Pradesh. Doktoren maakten een röntgenfoto en zagen toen een groot voorwerp in haar lichaam zitten. Het bleek te gaan om een motorhandvat.Een team van negentien artsen is tijdens een vier uur durende operatie bezig geweest om het handvat te verwijderen. De baarmoeder van het slachtoffer moest verwijderd worden.Een professor van het ziekenhuis legt uit: “Ze heeft ons verteld dat het handvat in haar vagina is gestopt door haar man. Ze mocht niks zeggen, anders zou hij haar pijn doen. Het object heeft bijna twee jaar in haar lichaam gezeten en was ernstig geïnfecteerd geraakt.”De vrouw zal geen kinderen meer kunnen krijgen. De vrouw herstelt nu op de intensive care. Ze heeft aangifte gedaan tegen haar man, die nu door de politie is opgepakt.