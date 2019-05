Man opent frituur Basic Frit net naast fitnesszaak Basic Fit

Op de Liersesteenweg in Emblem, in de provincie Antwerpen, heeft frituur De Nieuwe Ring een nieuwe uitbater gevonden. De man gaf zijn nieuwe zaak de wel erg ludieke naam Basic Frit, omdat die zich net naast een vestiging van fitnessketen Basic Fit bevindt.



De frietzaak stond al enige tijd leeg, maar heeft nu toch een nieuwe eigenaar gevonden. Inspiratie voor de naam van het nieuwe frietkot haalde de uitbater bij zijn buren. Daar bevindt zich namelijk een fitnessfiliaal van Basic Fit. Dat inspireerde de nieuwe uitbater om zijn frituur Basic Frit te noemen. Na een sportsessie kunnen de fitness-gangers er voldaan een frietje gaan eten, of nog wat extra calorieën verzamelen om ze nadien weer te verbranden.

