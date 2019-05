Londens restaurant is gratis voor gasten die eigen tafel meebrengen

Een restaurant in Londen is met een opmerkelijk concept op de proppen gekomen. Wie zijn eigen tafel meebrengt, krijgt een gratis etentje. Gegadigden moeten er erg snel bij zijn: het gaat namelijk om een ééndaags evenement.



Met het concept wil het pop-up restaurant Trattoria Birra Moretti vrienden weer dichter bij elkaar brengen. Het vereist immers wel wat teamwerk om een tafel te verhuizen. Alle soorten tafels zijn welkom: vierkante, ronde, koffietafels, pooltafels én zelfs massagetafels. Zolang je er maar comfortabel aan kan zitten om te eten. Het restaurant voorziet stoelen, eten en drankjes. In de keuken zwaait de gerenommeerde Italiaanse chef-kok Gennaro Contaldo de scepter. Gasten die op 12 juni hun tafel meebrengen (en op voorhand een plaatsje wisten te reserveren), worden uitgebreid beloond met een zesgangenmenu. Betalen hoeft niet, maar een vrije bijdrage wordt geapprecieerd, zo luidt het.

20-05-2019 16:03:31 Mamsie

Enne.... krijg je je tafel na afloop weer terug?

@Mamsie : Neem een tafel mee waar jij of een van je vrienden vanaf wilt, in plaats naar de gemeentewerf ben je er zo ook vanaf plus een etentje.

