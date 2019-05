Familie De Bilt volslagen verrast door de waarde van een oude munt

IJSSELSTEIN/DE BILT - Familieleden uit De Bilt zijn "volslagen verrast" dat een muntje dat zij eerder dit jaar in een sieradenkistje ontdekten, hen vandaag bijna twee ton opleverde. De gouden VOC-munt ging bij een veiling in IJsselstein voor 196.800 euro onder de hamer. Nooit eerder werd er zoveel voor een munt in Nederland betaald, zegt het veilinghuis.Het bijzondere muntje werd geveild bij Heritage Auctions Europe, voorheen MPO. Het is een West-Friese VOC Ducaton uit 1728. De munt werd ook wel zilveren rijder genoemd, vanwege de ridder te paard op de keerzijde.Gewoonlijk waren deze munten zilverkleurig, maar dit betreft een in proefslag geslagen gouden exemplaar. Deze werden op bestelling gemaakt voor rijke verzamelaars of hoogwaardigheidsbekleders, maar zouden "buitengewoon zeldzaam" zijn. Volgens veilingmeester Jacco Scheper zijn er in totaal wereldwijd "misschien tien tot twintig exemplaren bekend in goud"."VOC munten werden destijds geslagen in de Nederlandse munthuizen in Holland (Dordrecht), Utrecht (Utrecht), Zeeland (Middelburg),Gelderland (Harderwijk), Overijssel (Kampen) en West-Friesland (Hoorn) en vervolgens geƫxporteerd naar voormalig Nederlands-Indiƫ."Het Biltse gezin trof het waardevolle exemplaar "volkomen bij toeval" aan, vertelt Scheper. "Er was daar een taxateur van Heritage Auctions aan het kijken en in een sieradendoosje bleek dus die VOC-ducaton te zitten. De taxateur heeft toen direct gezegd: 'Dit is buitengewoon zeldzaam en hoort thuis op een veiling. Het is niet iets om zomaar even weg te doen aan een opkoper.' Ik denk dat die familie daar geen spijt van heeft gekregen. Na aftrek van de veilingkosten zal er een flink bedrag belastingvrij voor hen vrijkomen."