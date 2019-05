Insluipende jongeren met slaapmatjes bij Laurentiuskerk blijken yoga-leraren

WEESP - Isolde Zandee en Herman Lankwarden van YogaToday wilden afgelopen zondag een filmpje opnemen in de Laurentiuskerk, maar werden opgeschrikt door de politie. Oplettende buren hadden 'jongeren met slaapmatjes' het gebouw binnen zien sluipen, maar de vork zat dus net even anders in de steel.Het yoga-duo maakte een filmpje voor een crowdfundactie en stapte zondag de kerk in (uiteraard met toestemming en de sleutel) om wat mooie plaatjes te schieten voor het glas-in-loodraam van de Laurentiuskerk. Dat wordt immers de toekomstige yogazaal."Nog geen vijf minuten later stonden twee agenten in vol ornaat in beeld, met de vraag wat we daar deden", vertelt Isolde aan mediapartner WeesperNieuws. "Ze waren gealarmeerd door oplettende buren, die hadden gezien hoe 'jongeren met slaapmatjes' het hek open maakten en de kerk inslopen."De agenten geloofden Isolde en Herman niet op hun blauwe ogen, dus er moesten legitimaties en checks bij de opzichter aan te pas komen. Toen alles in orde bleek, kon het filmwerk verder. "Wel een veilig gevoel dat de buren op de kerk letten als er niemand is", lacht de Weesper yoga- en meditatieleraar.