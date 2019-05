Man koopt vogelspin zodat schoonmoeder stopt met langskomen

Je wilt – om wat voor duistere reden dan ook – dat je schoonmoeder niet meer thuis langskomt? Dan kun je haar dat vragen. Je kunt het ook minder subtiel en aardig aanpakken. Door precies datgene in huis te halen waar ze doodsbang voor is.Het ontmoeten van je schoonfamilie is een beetje als een trekking in de loterij. Heb je mazzel, dan heb je de leukste mensen ooit in je leven. Heb je pech, tja, dan heb je pech. Je zult het ermee moeten doen.Via Reddit stuitten we op het verhaal van een man die klaarblijkelijk een heks heeft als schoonmoeder. Zijn schoonvader is oké, maar diens vrouw is rijp voor het gesticht. Wederhoor hebben we niet kunnen plegen, dus of ze daadwerkelijk gek is, weten we niet.Last van je schoonmoeder? Koop een vogelspinOm ervoor te zorgen dat zijn doorgedraaide schoonmoeder minder vaak bij hem op de stoep staat, bedacht hij een truc. De moeder van z’n vrouw is als de dood voor spinnen. Dus haalde de beste man een tarantula in huis. Een vogelspin. Zo’n grote, met haar, en veel poten en ogen.Uiteraard vroeg hij zijn vrouw of het oké was dat hij een vogelspin in huis haalde. Die vond het prima. Wellicht omdat de kerel achterwege liet de reden van aanschaf te vertellen. Het werkte hoe dan ook zeer goed. Schoonvader komt met regelmaat langs. Schoonmoeder weigert nog een stap in het huis te zetten. Erg aardig is het niet.